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Финский фильм «Заколдованный лес Кайсы» - победитель фестиваля «Северный Характер»

21:4125 ноября 2017Просмотров: 53

Сегодня в Мурманске завершился Х международный кинофестиваль «Северный Характер».

За три фестивальных дня с 23 по 25 ноября прошли  общественные показы конкурсных работ, мастер-классы профессиональных режиссеров и продюсеров, творческие встречи, открытый показ в уличном кинотеатре, медиа-форум.

Завершился фестиваль торжественной церемонией награждения победителей и лауреатов. В конкурсную программу в этом году отобрано 53 работы.

Обладателем Гран-При стал фильм «Заколдованный лес Кайсы» (Oktober Production Company, Finland) - сценарист, режиссёр – Катья Гаурилофф. Это волшебная история о дружбе длинной в жизнь, старинной легенде о северном сиянии и культуре саамов-сколтов, которая была практически уничтожена в годы второй мировой войны.

В категории «Документальный фильм» победителем стал фильм “Причина смерти – неизвестна» (Rise And Shine World Sales, Норвегия), сценарист, режиссёр (продюсер) – Анникен Хоел.

 Лучшей телевизионной программой признана «Начинающий рыбак» (NRK, Норвегия), сценарист – Лисе Вестбю.

 В номинации «Программа о культуре» победила программа «Джулиет, Джулиет и Джулиет» (French Quarter Film, Швеция), сценарист – Джованни Бучиери.

А в номинации «Молодежная программа» приз получила «Селфи Эллы Марге» (NRK Sápmi, Норвегия), сценаристы, режиссёры (продюсеры), операторы -  Хейди Сара, Анн  Сулбритт Логье.

В номинации «Короткометражный игровой фильм» победитель -«Стрела» (Евгений Никитин, г. Москва, Россия), сценарист, режиссёр - Евгений Никитин,

В номинации «Документальный фильм дебют» лучшей признана работа «Кровь океана» (KOKO FILM AS, Норвегия), сценаристы, режиссёры (продюсеры) – Труде Берге Оттерсен, Грю Элизабет Мортенсен.

Специальные призы за лучшую режиссерскую, а также операторскую работу присужден фильму «Каренина и Я» (Orto Polare AS, Норвегия), сценаристы – Томмазо Моттола, Гёриль Маусет.

Полный список победителей и лауреатов здесь можна найти на официальном сайте кинофестиваля «Северный Характер».

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