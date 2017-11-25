Мероприятия кинофестиваля «Северный Характер» на 25 ноября

СК возбудил уголовное дело по факту взрыва газа на улице Зеленая в Мурманске

Прокуратура организовала проверку по факту взрыва газа в Мурманске на улице Зеленая

В Мурманской область ожидается до -6 и гололедица

ВОВРЕМЯ: куда идти, когда плохо и где можно поспорить с журналистами?