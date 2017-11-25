Мероприятия кинофестиваля «Северный Характер» на 25 ноября

Сегодня заключительный день «Северного Характера». Вечером в Детской театральной школе состоится торжественная церемония награждения победителей и лауреатов международного кинофестиваля.
10.00 – 14.00 Общественные показы (ДК, Кирова, фестивальный зал).
10:00-12:00 – Медиафорум «Журналистика. Новые инструменты», (актовый зал МАГУ (ул. Егорова, 15)).
16:00-18:00 Фильм закрытия фестиваля «Короткие волны» (кинотеатр «Мурманск»).
18:30-20:00 – Церемония награждения победителей и лауреатов X Международного кинофестиваля «Северный Характер» (Детская театральная школа, пр.Ленина, 16).