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Мероприятия кинофестиваля «Северный Характер» на 25 ноября

09:0025 ноября 2017Просмотров: 68

Сегодня заключительный день «Северного Характера». Вечером в Детской театральной школе состоится торжественная церемония награждения победителей и лауреатов международного кинофестиваля. 

10.00 – 14.00 Общественные показы (ДК, Кирова, фестивальный зал).

10:00-12:00 – Медиафорум «Журналистика. Новые инструменты», (актовый зал МАГУ (ул. Егорова, 15)).

16:00-18:00 Фильм  закрытия фестиваля «Короткие волны» (кинотеатр «Мурманск»). 

18:30-20:00 – Церемония награждения победителей и лауреатов X Международного кинофестиваля «Северный Характер» (Детская театральная школа, пр.Ленина, 16).

 

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