На месте взрыва бытового газа продолжает работу оперативный штаб МЧС

На месте происшествия на улице Зеленая в Мурманске, где вчера произошел взрыв бытового газа, продолжает работу оперативный штаб Главного управления МЧС России по Мурманской области.

На место инцидента были направлены спасатели ПСП г. Мурманска МАКАСЦ для оказания помощи населению, которым необходимо будет попасть в свои квартиры пострадавшего подъезда.

Также сегодня утром специалисты ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области» приступили к осмотру дома, установлению ущерба и определению видов работ.

Напомним, что вчера около 17 часов вечера в Мурманске на улице Зеленая, 78 в квартире на пятом этаже жилого дома произошел взрыв бытового газа.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту взрыва газа на улице Зеленая в Мурманске, а областная прокуратура организовала проверку.