Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Дежурный по Печенге» от 25 ноября 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Новый носок напыльника для пятого конвертера. В плавильном цехе Кольской ГМК специалисты ищут дополнительные возможности по экологизации производства.



Кто исполняет желания Деда Мороза? Заполярный волшебник отмечает день рождения.



Кабельное телевидение «Северо-западного вещания» продолжит работу в Никеле и Заполярном. А с нового года и в цифровом формате.