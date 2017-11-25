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Полное видео программы «Дежурный по Печенге»

19:5925 ноября 2017Просмотров: 51

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Дежурный по Печенге» от 25 ноября 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Новый носок напыльника для пятого конвертера. В плавильном цехе Кольской ГМК специалисты ищут дополнительные возможности по экологизации производства.

Кто исполняет желания Деда Мороза? Заполярный волшебник отмечает день рождения.

Кабельное телевидение «Северо-западного вещания» продолжит работу в Никеле и Заполярном. А с нового года и в цифровом формате.

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