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Прокуратура организовала проверку по факту взрыва газа в Мурманске на улице Зеленая

08:3025 ноября 2017Просмотров: 185

По указанию прокурора области Василия Щербакова прокуратурой Первомайского округа Мурманска организована проверка по факту взрыва газа в квартире в жилом доме на улице Зеленой.

В ходе этой проверки будет дана оценка деятельности контролирующих органов.

Взрыв произошел на 5 этаже многоквартирного дома. В результате происшествия 2 человека госпитализированы в больницу, сообщает прокуратура по Мурманской области. 

Скорейшее установление причин произошедшего, надлежащая помощь жильцам дома, устранение последствий находится на особом контроле прокуратуры области.

 
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