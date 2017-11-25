Прокуратура организовала проверку по факту взрыва газа в Мурманске на улице Зеленая

По указанию прокурора области Василия Щербакова прокуратурой Первомайского округа Мурманска организована проверка по факту взрыва газа в квартире в жилом доме на улице Зеленой.

В ходе этой проверки будет дана оценка деятельности контролирующих органов.

Взрыв произошел на 5 этаже многоквартирного дома. В результате происшествия 2 человека госпитализированы в больницу, сообщает прокуратура по Мурманской области.

Скорейшее установление причин произошедшего, надлежащая помощь жильцам дома, устранение последствий находится на особом контроле прокуратуры области.