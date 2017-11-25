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Семье полицейского, квартира которого пострадала в результате взрыва бытового газа в Мурманске, окажут помощь

13:4525 ноября 2017Просмотров: 105

Напомним, что вчера около 17 часов вечера в Мурманске на улице Зеленая, 78 в квартире на пятом этаже жилого дома произошел взрыв бытового газа.

В результате взрыва и последующего возгорания повреждены несколько квартир на пятом и четвертом этажах, в том числе квартира сотрудника полиции – помощника оперативного дежурного отдела полиции.

В момент происшествия полицейский находился на службе. Жена и дети успели выбежать на улицу. В результате происшествия семья полицейского, в которой двое маленьких детей, оказалась без жилья.

Сегодня начальник УМВД России по Мурманской области генерал-майор полиции Игорь Баталов дал указание выделить семье полицейского трехкомнатную служебную квартиру, а также решить вопрос о выплате материальной помощи сотруднику полиции для приобретения имущества и предметов первой необходимости.

Кроме того, по инициативе коллег, начался добровольный сбор денег, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Решение вопроса о помощи семье полицейского находится на контроле начальника УМВД России по Мурманской области.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту взрыва газа на улице Зеленая в Мурманске, а областная прокуратура организовала проверку.

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