Семья мурманчан Халитовых – среди победителей Всероссийского конкурса «Семья года»

Вчера в Москве состоялась торжественная церемония награждения семей-победителей Всероссийского конкурса «Семья года» 2017.



Среди участников этого праздничного события – семья мурманчан Халитовых, ставшая победителем в номинации «Многодетная семья».



Мурманская область впервые приняла участие во Всероссийском конкурсе «Семья года», целью которого является пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.



По итогам проведения конкурса издана Почетная книга «Семья года, Россия – 2017 г.», в которой отражены истории семей, их традиции и семейные ценности.