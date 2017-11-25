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Семья мурманчан Халитовых – среди победителей Всероссийского конкурса «Семья года»

12:3025 ноября 2017Просмотров: 54

Вчера в Москве состоялась торжественная церемония награждения семей-победителей Всероссийского конкурса «Семья года» 2017. 

Среди участников этого праздничного события – семья мурманчан Халитовых, ставшая победителем в номинации «Многодетная семья».

Мурманская область впервые приняла участие во Всероссийском конкурсе «Семья года», целью которого является пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.

По итогам проведения конкурса издана Почетная книга «Семья года, Россия – 2017 г.», в которой отражены истории семей, их традиции и семейные ценности.

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