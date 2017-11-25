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СК возбудил уголовное дело по факту взрыва газа на улице Зеленая в Мурманске

09:3025 ноября 2017Просмотров: 87

Следственным комитетом РФ по Мурманской области, с учетом рассмотрения материалов проверки прокуратуры, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).

По версии следствия, 24 ноября 2017 года, в вечернее время в жилом пятиэтажном доме по улице Зеленой в Мурманске, произошел взрыв бытового газа в квартире на пятом этаже, от которого пострадал проживавший в ней мужчина, 1978 года рождения.

Кроме того, в результате произошедшего повреждена боковая стена дома и несколько квартир на этаже.

На данный момент следователями и следователями-криминалистами следственного управления завершен осмотр места происшествия, зафиксирована обстановка, изымается документация, связанная с эксплуатацией газового оборудования и иные предметы, имеющие доказательственное значение в рамках расследуемого уголовного дела.

Следствием назначаются необходимые экспертизы, устанавливаются лица, по чьей вине произошел взрыв бытового газа, допрашиваются свидетели.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Мурманской области. 

Напомним, что вчера около 17 часов вечера в Мурманске на улице Зеленая, 78 в квартире на пятом этаже жилого дома произошел взрыв бытового газа.

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