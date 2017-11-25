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Уличный кинотеатр в Мурманске: некоторые любят… похолоднее

11:0025 ноября 2017Просмотров: 69

Впервые за десятилетнюю историю фестиваля «Северный Характер» кинематографическое искусство вышло из тесных рамок кинозалов на берег Северного Ледовитого океана.

Премьерный показ норвежской картины «Кровь океана» прошел в пятницу вечером при температур -5 градусов, пушистом с неге и легком ветре с моря.

Заснеженный причал, серые воды сурового Кольского залива и северный ветер  дополнили и без того суровую атмосферу, созданную авторами фильма «Кровь океана». Определить аншлаг в предложенных обстоятельствах оказалось невозможно, но, по оценкам организаторов, на причале морского вокзала собралось около 200 любителей документального кино.

«Когда я разрешил съемочной группе подняться на борт моего судна,  даже не мог предположить, что эта история закончится уличным показом в Мурманске», признался капитан судна Бьорне Квернмо, выступая перед мурманскими зрителями.

Фильм стал дебютом двух молодых режиссеров - Трюде Берге Оттерсен и Грю Элизабет Мортенсен, которые сняли киноленту об охоте на тюленей – кровавом ремесле, запрещенном во многих частях мирового океана. Почти 200 лет в Норвегии продолжалась свободная охота на тюленей, но в 2015 году правительство страны приняло закон, запрещающий убийство этих животных.

Для экипажа судна экспедиция в Гренландское море становится последней охотой на тюленей в норвежских водах. На показе будут присутствовать режиссер и главный герой фильма.

Международный кинофестиваль «Северный Характер» проходит в Мурманской области с 2008 года. За десять лет своей истории он стал визитной карточкой региона, местом открытий новых имён в документальном и игровом кино, местом встреч профессионалов, признанных мэтров кинематографии и почитателей хорошего кино. В этом году юбилейный «Северный Характер»  проводится в статусе «Национальное событие 2017 года».

Кинофестиваль «Северный Характер» организует Телекомпания ТВ-21 при поддержке Правительства Мурманской области и Компании «Норникель». В фестивале принимают участие около 100 кинематографистов и журналистов из российских регионов и стран Баренцева региона.

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