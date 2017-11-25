В Хибинах сохраняются риски схода лавин

В Мурманской области популярные горнолыжные комплексы открыли зимний сезон. Разнообразный ландшафт Хибин позволяет кататься на горных лыжах и сноубордах как новичкам, так и опытным спортсменам.

Однако главный горный массив Кольского полуострова лавиноопасен. Сохраняются риски схода лавин.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области.

Главное управление МЧС России по Мурманской области, рекомендует избегать передвижения по необорудованным склонам.

Перед походом в горы следует помнить, что влияние на устойчивость снежных масс оказывают: сильный снег, метель, дождь, оттепели или приход теплых ветров, повышение влажности воздуха, а также наступление холодов после теплой погоды.

Потому необходимо узнавать погоду за день-два до начала путешествия, а также уточнить лавиноопасную обстановку.

Также перед выходом на нитку маршрута следует зарегистрироваться в Мурманском арктическом комплексном аварийно-спасательном центре МЧС России (филиал ФГКУ «Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России») по телефону (81531) 58-895.