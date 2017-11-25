В Мурманске полицейские, оказавшие помощь людям на улице Зеленая, будут представлены к награде

Находящиеся на маршруте патрулирования сотрудники полиции подполковник полиции Валерий Синицын и старший сержант полиции Антон Аверин, получив информацию о взрыве на улице Зеленая, первыми прибыли на место происшествия.

Полицейские увидели, что в квартире на пятом этаже частично разрушена стена и начинается пожар.

Полицейский-водитель Антон Аверин начал эвакуировать людей из подъезда, в котором произошел взрыв.

В это время инспектор Валерий Синицын побежал на пятый этаж к месту возгорания.

Когда подполковник полиции забежал на площадку, он увидел, что дверь в квартире № 90 выбита взрывной волной, внутри помещения находится пострадавший от взрыва мужчина, который растерялся и не мог понять, что происходит.

Полицейский, видя, что пламя разгорается и начинается задымление, забежал в квартиру и, взяв за руку пострадавшего, вывел его на лестничную площадку. После этого он вернулся в квартиру и взял верхнюю одежду, чтобы накинуть ее на мужчину.

Полицейский вывел пострадавшего из подъезда и передал врачам скорой помощи, подъехавшей к дому.

В результате грамотных действий сотрудников полиции, пострадавший в результате взрыва бытового газа мужчина и жильцы других квартир были своевременно эвакуированы из подъезда, в связи с чем удалось избежать жертв и паники среди населения.

По указанию начальника областного управления МВД России генерал-майора полиции Игоря Баталова подполковник полиции Валерий Синицын и старший сержант полиции Антон Аверин за проявленную смелость и профессиональные действия при выполнении служебного долга будут представлены к государственной награде, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Напомним, что вчера около 17 часов вечера в Мурманске на улице Зеленая, 78 в квартире на пятом этаже жилого дома произошел взрыв бытового газа.