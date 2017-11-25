16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мурманске полицейские, оказавшие помощь людям на улице Зеленая, будут представлены к награде

14:1525 ноября 2017Просмотров: 882

Находящиеся на маршруте патрулирования сотрудники полиции подполковник полиции Валерий Синицын и старший сержант полиции Антон Аверин, получив информацию о взрыве на улице Зеленая, первыми прибыли на место происшествия.

Полицейские увидели, что в квартире на пятом этаже частично разрушена стена и начинается пожар.

Полицейский-водитель Антон Аверин начал эвакуировать людей из подъезда, в котором произошел взрыв.

В это время инспектор Валерий Синицын побежал на пятый этаж к месту возгорания.

Когда подполковник полиции забежал на площадку, он увидел, что дверь в квартире № 90 выбита взрывной волной, внутри помещения находится пострадавший от взрыва мужчина, который растерялся и не мог понять, что происходит.

Полицейский, видя, что пламя разгорается и начинается задымление, забежал в квартиру и, взяв за руку пострадавшего, вывел его на лестничную площадку. После этого он вернулся в квартиру и взял верхнюю одежду, чтобы накинуть ее на мужчину.

Полицейский вывел пострадавшего из подъезда и передал врачам скорой помощи, подъехавшей к дому.

В результате грамотных действий сотрудников полиции, пострадавший в результате взрыва бытового газа мужчина и жильцы других квартир были своевременно эвакуированы из подъезда, в связи с чем удалось избежать жертв и паники среди населения.

По указанию начальника областного управления МВД России генерал-майора полиции Игоря Баталова подполковник полиции Валерий Синицын и старший сержант полиции Антон Аверин за проявленную смелость и профессиональные действия при выполнении служебного долга будут представлены к государственной награде, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Напомним, что вчера около 17 часов вечера в Мурманске на улице Зеленая, 78 в квартире на пятом этаже жилого дома произошел взрыв бытового газа.

 

Читайте также
Сегодня в России отмечается День материГеографический диктант стартовал в 26 странах мираВ Мурманске на Хлобыстова тушили лифтМурманская молодежь подралась в бане
Региональный Следственный комитет опубликовал фотографии из взорвавшейся квартиры в МурманскеРегиональный Минэнергетики проверил «Мурманскводоканал»Американцы побили рекорд по онлайн-покупкам в «черную пятницу»Эвакуированных жильцов, взорвавшегося в Мурманске дома, разместили в школеМурманские «Северные Хаски» проиграли хоккейной команде «Лисы» из ПетербургаСбил пешехода и был за это избит. ДТП и самосуд в Мурманске
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс