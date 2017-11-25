В России проходит конкурс на создание сценария мультфильма об Александре Невском

Российское военно-историческое общество объявило открытый творческий конкурс на лучший сценарий полнометражного мультипликационного фильма о жизни и деяниях князя Александра Невского.

Об этом сообщает Минкультуры России.

На первом этапе творческого состязания рассматриваются синопсисы будущего художественного произведения.

Первая часть отбора работ продлится до 12 января 2018 года. Авторы трех лучших синопсисов получат по 100 тысяч рублей и примут участие во втором этапе конкурса, где будет выбран лучший сценарий.

Финальный материал с вознаграждением в 500 тысяч рублей для его автора будет принят за основу при создании мультипликационного фильма.

К участию в конкурсе привлекаются все желающие — от начинающих авторов до известных сценаристов. Одним из условий является сохранение исторической правды о героическом прошлом и героях нашего Отечества.

Подробную информацию и Положение о проведении творческого конкурса можно найти на официальном сайте Российского военно-исторического общества.

Фото: Минкультуры России