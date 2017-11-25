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В ЗАТО Александровск водителям предложили улыбнуться

18:0025 ноября 2017Просмотров: 77

В ЗАТО Александровск полицейскими и отрядами ЮИД школы №279 проведена пропагандистская акция «Улыбнись пешеходу!». Мероприятие стало традиционным и проводится ежегодно в период наступления полярной ночи.

Ребята из двух кадетских классов подготовили и выпустили специальные памятки-соглашения для пешеходов и водителей.

Они напоминают пешеходам об обязанности переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и носить светоотражатели на одежде, а водителям напоминают о том, что нельзя выезжать на тротуары, парковаться в неположенных местах и пропускать пешеходов на пешеходных переходах.

Дети считают, что обоюдное соблюдение ПДД водителем и пешеходом говорит об их уважительном отношении друг к другу. Водитель, пропустивший пешехода, может просто улыбнуться, и пешеход тогда улыбнется в ответ.

Выслушав инструктаж от сотрудников ГИБДД, школьники вышли на улицу раздавать памятки. Водители проезжающих машин и пешеходы, участвуя в этот день в акции, сделали, пусть небольшой, но значимый вклад в общую культуру поведения на дорогах.

В условиях наступления полярной ночи и преимущественно темного времени суток сотрудники Госавтоинспекции призывают всех водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, особое внимание обращать на маленьких пешеходов, соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков.

В обязательном порядке обеспечить себя и своих детей светоотражающими элементами на одежде, что позволяет водителю увидеть пешехода со значительно большего расстояния и, следовательно, в несколько раз снизить риск совершения ДТП, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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