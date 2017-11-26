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Американцы побили рекорд по онлайн-покупкам в «черную пятницу»

13:2726 ноября 2017Просмотров: 105

Американцы во время «черной пятницы» за 24 часа потратили на онлайн-покупки рекордные $5 млрд - это на 16,9% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает исследование компании Adobe Digital Insights, которая отслеживает активность покупателей на 100 сайтах крупнейших американских ретейлеров.

Интернет-гигант Amazon сообщил, что количество заказов в минувшую пятницу было «на рекордном уровне». Однако конкретных цифр пока не называет.

На пике распродаж состояние основателя и гендиректора интернет-магазина Amazon Джеффа Безоса впервые достигло отметки в $100 млрд. Акции компании подорожали более чем на 2%, а состояние Безоса выросло на $2,4 млрд.  На данный момент Джефф Безос является самым богатым человеком планеты по версии журнала Forbes.

Несмотря на существенный рост покупок через интернет, обычные магазины и торговые центры в «черную пятницу» не опустели. Согласно оценке компании ShopperTrak, число тех, кто решил сделать покупки традиционным способом, уменьшилось лишь на 1% по сравнению с прошлым годом. В то же время, пока нет данных о том, сколько эти люди потратили в магазинах, сообщает Интерфакс.

Как отмечает CNN, сезон распродаж в США только начался - впереди «киберпонедельник» (понедельник, наступающий после «черной пятницы», когда значительные скидки предлагают онлайн-ретейлеры).

По прогнозам Adobe Digital Insights, продажи в это день могут побить пятничный рекорд и достичь $6 млрд.

Фото: Kippelboy

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