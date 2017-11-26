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Эвакуированных жильцов, взорвавшегося в Мурманске дома, разместили в школе

12:5526 ноября 2017Просмотров: 54

В доме №78 по ул. Зеленой в Мурманске произошел взрыв бытового газа. Проводилась эвакуация жителей подъезда пятиэтажки, работали специалисты тревожных служб.

На место происшествия незамедлительно прибыл глава администрации Мурманска Андрей Сысоев. Был создан оперативный штаб.

«Дом был отключён от газо- и электроснабжения. Эвакуированных жильцов доставляют в школу №37, которая находится через дорогу. Далее они примут решение отправляться в пункты временного проживания или к родственникам. Всем будет оказана необходимая помощь», – сообщил Андрей Сысоев.

Погибших нет. Госпитализированы два человека: мужчина 1976 года рождения и женщина 1933 года рождения, сообщает пресс-служба мурманской администрации.

Причины происшествия уточняются.

Фото: пресс-служба администрации Мурманска.

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