Географический диктант стартовал в 26 странах мира

В Мурманске мероприятие проходит также на атомном ледоколе «Ленин».

Более 2,3 тысяч площадок в 26 странах открылись для желающих написать географический диктант. На главную площадку географического диктанта в Московском государственном университете имени Ломоносова свои знания по географии пришли проверить президент РГО, министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, ректор МГУ Виктор Садовничий, члены Ученого совета РГО, спортсмены, кадеты и юнармейцы.

По данным РГО, в этом году к акции присоединились Австралия, Азербайджан, Аргентина, Великобритания, Дания, Норвегия, Сербия, Сирия, Турция, Черногория, Чехия, Китай, Румыния и другие государства; всего диктант напишут в 26 странах. Если в прошлом году диктант писали на 1464 площадках, то в 2017 их стало более 2,3 тысяч.

Лидером по количеству пунктов проведения образовательной акции среди иностранных государств является Китай, где диктант напишут сразу в 10 городах.

Самой большой площадкой за рубежом по количеству мест стал филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Баку, где диктант смогут написать 600 участников, - отметили в РГО. - Лидер по количеству площадок в России - Республика Саха (Якутия), где диктант проходит в 308 организациях, cообщает Интерфакс.

Самые необычные площадки открылись на научно-исследовательском судне «Академик Федоров» в рамках Российской Антарктической экспедиции» и на атомном ледоколе «Ленин», который в настоящее время является музеем и объектом культурного наследия в Мурманске. Также по информации РГО, диктант пройдет в поездах Нижний Новгород - Москва и в «Стриже» Москва - Берлин.