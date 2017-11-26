16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Географический диктант стартовал в 26 странах мира

15:5426 ноября 2017Просмотров: 44

В Мурманске мероприятие проходит также на атомном ледоколе «Ленин».

Более 2,3 тысяч площадок в 26 странах открылись для желающих написать географический диктант. На главную площадку географического диктанта в Московском государственном университете имени Ломоносова свои знания по географии пришли проверить президент РГО, министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, ректор МГУ Виктор Садовничий, члены Ученого совета РГО, спортсмены, кадеты и юнармейцы.

По данным РГО, в этом году к акции присоединились Австралия, Азербайджан, Аргентина, Великобритания, Дания, Норвегия, Сербия, Сирия, Турция, Черногория, Чехия, Китай, Румыния и другие государства; всего диктант напишут в 26 странах. Если в прошлом году диктант писали на 1464 площадках, то в 2017 их стало более 2,3 тысяч.

Лидером по количеству пунктов проведения образовательной акции среди иностранных государств является Китай, где диктант напишут сразу в 10 городах.

Самой большой площадкой за рубежом по количеству мест стал филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Баку, где диктант смогут написать 600 участников, - отметили в РГО. - Лидер по количеству площадок в России - Республика Саха (Якутия), где диктант проходит в 308 организациях, cообщает Интерфакс.

Самые необычные площадки открылись на научно-исследовательском судне «Академик Федоров» в рамках Российской Антарктической экспедиции» и на атомном ледоколе «Ленин», который в настоящее время является музеем и объектом культурного наследия в Мурманске. Также по информации РГО, диктант пройдет в поездах Нижний Новгород - Москва и в «Стриже» Москва - Берлин.

Читайте также
Сегодня в России отмечается День материВ Мурманске на Хлобыстова тушили лифтМурманская молодежь подралась в банеРегиональный Следственный комитет опубликовал фотографии из взорвавшейся квартиры в Мурманске
Региональный Минэнергетики проверил «Мурманскводоканал»Американцы побили рекорд по онлайн-покупкам в «черную пятницу»Эвакуированных жильцов, взорвавшегося в Мурманске дома, разместили в школеМурманские «Северные Хаски» проиграли хоккейной команде «Лисы» из ПетербургаСбил пешехода и был за это избит. ДТП и самосуд в МурманскеФинский фильм «Заколдованный лес Кайсы» - победитель фестиваля «Северный Характер»
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс