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Мурманская молодежь подралась в бане

14:2126 ноября 2017Просмотров: 61

В результате один участник драки скончался в больнице.

21 ноября в одну из больниц Мурманска был доставлен мужчина, 1984 года рождения, с травмами головы, шеи, множественными кровоподтеками и ссадинами, от которых он впоследствии скончался.

Как выяснилось, телесные повреждения потерпевший получил накануне ночью в ходе конфликта, произошедшего между ним и его приятелями в одной из саун Мурманска.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В настоящее время двое местных жителей, 1995 и 1985 годов рождения, подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления против личности, задержаны, в ближайшее время следствием планируется предъявление им обвинения, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Проводятся иные необходимые следственные действия, направленные на установление полной и объективной картины совершенного преступления, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Расследование уголовного дела продолжается

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