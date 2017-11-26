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Региональный Минэнергетики проверил «Мурманскводоканал»

13:5626 ноября 2017Просмотров: 93

В рамках осуществления ведомственного контроля за соблюдением закона Российской Федерации и правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, завершена плановая проверка «Мурманскводоканала».

С 1 января этого года государственные и муниципальные унитарные предприятия осуществляют закупочную деятельность в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок со стороны учредителя подведомственных унитарных предприятий ужесточен, сообщает пресс-служба регионального Минэнергетики. 

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