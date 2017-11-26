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Сбил пешехода и был за это избит. ДТП и самосуд в Мурманске

11:0026 ноября 2017Просмотров: 266

Сегодня утром, в 8:25 в Мурманске на перекрёстке улицы Беринга и Кольского проспекта водитель автомобиля Форд Фокус сбил женщину, после чего его автомобиль занесло и он врезался в столб.

В результате пострадали два пассажира автомобиля Форд, пешеход, женщина 1964 года рождения, была госпитализирована и позже скончалась в медицинском учреждении, сообщила ТВ-21 начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Марина Шихова.

В ДТП водитель серьёзно не пострадал, однако проезжающие мимо свидетели решили добавить ему увечий. Двое мужчин остановились, чтобы оказать пострадавшим помощь. У них завязался конфликт с водителем Фокуса, свидетели избили предполагаемого виновника ДТП и скрылись с места происшествия. Вскоре мужчин задержали сотрудники полиции.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, причиной конфликта могло послужить состояние водителя Форда – мужчина, по словам участников группы Мурманск ДТП ЧП, был пьян. Так же, как сообщают свидетели, женщина переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, автолюбитель нёсся на красный.

Официальной информации о том, где именно был совершён наезд, пока нет. Процедуру медицинского освидетельствования на предмет состояния алкогольного опьянения на месте провести не удалось, т.к. водителя серьёзно избили. Проверять, действительно ли мужчина был пьян, теперь будут в больнице.

Сейчас по данному факту проводится проверка, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: Мурманск ДТП ЧП

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