29 ноября в Мурманске спасатели наградят победителей и призеров творческих конкурсов

29 ноября в 15 часов 30 минут на базе Галереи безопасности Мурманской области (г.Мурманск, ул. Шевченко, д.32) состоится торжественная церемония награждения победителей и призеров творческих конкурсов.

Будут награждать победителей и призеров состязаний: «Звезда спасения», «Летний пожароопасный период», «Гражданская оборона: вчера, сегодня, завтра», «Полуостров безопасности», которые проходили в нынешнем году, объявленном МЧС России, Годом гражданской обороны.

В мероприятии примут участие представители организаторов творческих конкурсов - Главного управления МЧС России по Мурманской области, регионального Управления по ГОЧСиПБ, Мурманского областного отделения ВДПО.

Со списком награждаемых можно ознакомиться на сайте МЧС России по Мурманской области.