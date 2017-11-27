Более 200 участников состязались за победу в конкурсе ансамблей и оркестров русских народных инструментов «Кольские наигрыши»

В минувшие выходные в Кольском районном Центре культуры прошел конкурс ансамблей и оркестров русских народных инструментов «Кольские наигрыши». Организаторы конкурса – Комитет по культуре и искусству Мурманской области и Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Более 200 участников конкурса в возрасте от 4 до 50 лет представили программы, в которых прозвучали обработки, инструментовки, аранжировки народной музыки, произведения мурманских композиторов, произведения для солистов в сопровождении ансамбля.



По итогам работы жюри в номинации «Смешанные оркестры русских народных инструментов» лауреатом 1 степени стал оркестр русских народных инструментов «Полярис» из детской музыкальной школы № 1 им. Волковой города Мурманска.



В номинации «Профессионалы» дипломом лауреата 2 степени награждена Наталья Еремеева, руководитель образцового самодеятельного коллектива ансамбля русских народных инструментов «Русские потешки» Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Первое место в номинации разделили между собой дуэт «Лады и клавиши» Михаила Медведева и Елены Худяковой из Кольской районной детской школы искусств и Сергей Макаров, дирижер народного самодеятельного коллектива ансамбля русских народных инструментов «Россия» областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.



Специальные дипломы «За высокий профессиональный уровень и концертмейстерское мастерство» вручены Наталье Беликовой – концертмейстеру Детской театральной школы города Мурманска и Елене Худяковой – концертмейстеру Кольской районной детской школы искусств.



В номинации «Взрослые оркестры русских народных инструментов» дипломом лауреата 3 степени награжден оркестр русских народных инструментов Дворца культуры «Металлург» города Кандалакши, дипломом лауреата 2 степени – оркестр русских народных инструментов Дома культуры Ленинского округа Мурманска.



В номинации «Детские ансамбли и оркестры русских народных инструментов» диплом лауреата 2 степени был вручен квартету русских народных инструментов из детской школы искусств п. Сафоново, а лауреатами 1 степени стали ансамбль русских народных инструментов «Русские потешки» Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, дуэт гитаристов Кирилла Кондратьева и Владислава Чемеркина из детской музыкальной школы № 1 им. Волковой города Мурманска и детский фольклорный ансамбль «Задоринка» Дома культуры Первомайский.



В номинации «Взрослые ансамбли русских народных инструментов» обладателем диплома 2 степени стал ансамбль русских народных инструментов «Полярные Зори» Городского Дворца культуры города Полярные Зори. Победителями стали ансамбль русских народных инструментов «Забава» Дворца культуры «Металлург» из Кандалакши и ансамбль русских народных инструментов «Русские наигрыши» Кольского районного Центра культуры.