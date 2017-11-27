БПК «Вице-адмирал Кулаков» провёл артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

Экипаж большого противолодочного корабля Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» на завершающем этапе дальнего похода выполнил ряд боевых упражнений по плану боевой подготовки.

В полигонах Баренцева моря корабль провёл артиллерийские стрельбы по условным воздушным целям, которые были заданы при помощи бортовой системы целеуказания. Стрельбу выполняли боевые расчёты батарей универсального калибра – артиллерийских установок АК-100.

Перед выполнением боевых упражнений экипаж отработал действия по учебной тревоге, по варианту противовоздушной обороны корабля от средств нападения условного противника.

В настоящее время большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» вошёл в территориальные воды Российской Федерации и готовится к выполнению плановых мероприятий технического обеспечения – замерам параметров физических полей и т.п.

Торжественная встреча экипажа состоится завтра - 28 ноября в главной базе Северного флота – Североморске под руководством командующего флотом вице-адмирала Николая Евменова.