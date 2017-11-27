Х международный кинофестиваль «Северный Характер» завершен

В Мурманске завершился Х международный кинофестиваль «Северный Характер». Церемония закрытия уже по традиции состоялась в детском театральном центре. Её воспитанники встретили гостей ярким шоу. Фестиваль продлился три дня. В этом году в его конкурсную программу попали 53 кинокартины.

Большая часть участников фестиваля приехали из Норвегии, Финляндии и Швеции. Но так же работы заявили авторы из Эстонии, Ирака, Ирана, Узбекистана, Индии, Нигерии, Грузии и Италии.

В этом году участники фестиваля соревновались сразу в 7 номинациях: «Документальный фильм», «лучшая телепрограмма», «программа о культуре», «молодёжная программа», «короткометражный игровой фильм», «Документальный фильм дебют» и «очерк».

Линэ Хaльворсен, член жюри: «Я должна сказать, что в этом году было много хороших короткометражных фильмов. И выбрать один был очень сложно».

4 награды в номинациях достались норвежским авторам, по одной награде получили авторы из Швеции и из России. Награды получили и журналисты телекомпании ТВ-21.

Екатерина Головня, член жюри: «Замечательная работа: «Всходы коммунизма», ООО «Северо-западное вещание», телекомпания ТВ-21, Россия! Спасибо большое, на сцену поднимается творческий коллектив».

Автор работы Юрий Ерофеев, а так же Дмитрий Цирюльников, Константин Кабанец и Василий Яковлев. Все они получили дипломы фестиваля второй степени. За работу «А зори здесь мирные» диплом первой степени получил журналист ТВ-21 Пётр Широбоков. Специальные призы за лучшую операторскую и режиссёрскую работу вручала президент фестиваля «Северный Характер» Светлана Солдатова. И так сложилось, что оба приза достались одному автору.

Светлана Солдатова, президент кинофестиваля «Северный Характер»: «Операторская работа в этом фильме была и одновременно и очень простой, и очень сложной. Но сделана она на высоком профессиональном уровне и с огромной любовью. Итак, лучшая операторская работа фильм «Каренина и Я», Томасо Мотолла!»



Томасо Матолла, участник кинофестиваля «Северный Характер»: «Спасибо, может еще приз и за лучшую актёрскую работу? Как это вообще возможно!?»

Режиссер рассказал, что это первые награды, которые получила кинокартина. И, конечно, это большая радость для него. «Северный Характер» проводится десятый год подряд. Его организует телекомпания ТВ-21. Поддержку фестивалю оказывают правительство Мурманской области, компании «Росатом», «Кольская АЭС» и, конечно «Кольская ГМК» и «Норникель».

Елена Сергеева, представитель департамента общественных связей компании «Норникель»: «Наши миссии очень созвучны, потому что «Норникель» это не только производство. «Норникель», это искусство создавать ценности. Так вот творческая команда фестиваля овладела этим искусством в совершенстве».

Гран-при кинофестиваля получил финский фильм «Заколдованный лес Кайсы» - сценарист, режиссёр - Катья Гаурилофф. Она рассказала историю о дружбе длинной в жизнь, о старинной легенде про северное сияние и культуру саамов-сколтов, которая была практически уничтожена в годы второй мировой войны. Присутствовать на награждении режиссер не смогла и прислала электронное письмо:

Пертти Вейялайнен, режиссёр (Финляндия): «Здравствуйте. Я очень благодарна за этот приз. К сожалению, сама не смогла лично приехать на этот фестиваль по семейным обстоятельствам - мне необходимо быть в Мексике. Я очень благодарна жюри за приз. Мне важно знать, что голос малого коренного народа услышан».

На этом 10 кинофестиваль «Северный Характер» завершился. А весной в Мурманской области стартует традиционный киномарафон. Жители региона увидят лучшие картины и программы, представленные в этом году.