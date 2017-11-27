16+
;
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Как порадовать всех близких и знакомых новогодними подарками и не остаться без копейки?

20:0127 ноября 2017Просмотров: 63

Где взять средства на покупку подарков, не дожидаясь новогодних премий? Как избежать бесконечного стояния в очередях перед праздниками? Отличное решение этих проблемы предлагает банк «Восточный». Подробнее расскажем в сюжете.

Время, оставшееся до Нового года, пролетит не заметно. Уже скоро квартиры наполнит аромат мандаринов и хвои, а магазины - толпы людей, выбирающих подарки. Что делать, чтобы не провести последние дни уходящего года в очередях, мы спросили у экспертов.

Татьяна Казинцева, главный менеджер отделения банка «Восточный»: «Помимо очередей испортить праздник могут и цены. Ведь известно, что на праздничных якобы распродажах цены могут оказаться даже выше, чем в остальные месяцы года. Поэтому, чтобы не тратить зря деньги и нервы, мы рекомендуем озаботиться выбором подарка уже сегодня».

Действительно, пока в магазинах нет ни ажиотажа, ни праздничных наценок. Но многие ждут новогоднюю премию, а кто-то просто не готов к покупке дорогих подарков. Что делать им?

Татьяна Казинцева, главный менеджер отделения банка «Восточный»: «В банке «Восточный» мы предлагаем специальный кредит к Новому году уже сейчас с праздничной ставкой 12 процентов годовых. С ним вы, во-первых, купите нужный подарок заранее. Во-вторых, вам не придется лишать семейный бюджет значительной суммы сразу. Кредит же погашается небольшими платежами в течение нескольких месяцев».

Тем, кто уже сегодня готов озаботиться покупкой подарков и посвятить конец декабря не стоянию в очередях, а своим близким, рады помочь в банке «Восточный», где помимо приятных предложений вам готовы подарить праздничное настроение.

Реклама
Читайте также
ВОВРЕМЯ ЛАЙТ: творческие битвыХ международный кинофестиваль «Северный Характер» завершенПосле взрыва на Зелёной мурманские следователи возбудили уголовное делоПожарный Сергей Скорняков первым пришёл на помощь
С жителями дома, где взорвался газ и произошел пожар, встретился глава мурманской администрации Андрей СысоевПроект «Заповедник»: Мороз - именинник!Марина Ковтун поручила обеспечить запуск в эксплуатацию комплекса агропарка Алакуртти в возможно короткие срокиМарина Ковтун отметила работу аварийных служб при ликвидации последствий взрыва газа в МурманскеБПК «Вице-адмирал Кулаков» провёл артиллерийские стрельбы в Баренцевом мореБолее 200 участников состязались за победу в конкурсе ансамблей и оркестров русских народных инструментов «Кольские наигрыши»
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс