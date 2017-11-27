Как порадовать всех близких и знакомых новогодними подарками и не остаться без копейки?

Где взять средства на покупку подарков, не дожидаясь новогодних премий? Как избежать бесконечного стояния в очередях перед праздниками? Отличное решение этих проблемы предлагает банк «Восточный». Подробнее расскажем в сюжете.

Время, оставшееся до Нового года, пролетит не заметно. Уже скоро квартиры наполнит аромат мандаринов и хвои, а магазины - толпы людей, выбирающих подарки. Что делать, чтобы не провести последние дни уходящего года в очередях, мы спросили у экспертов.



Татьяна Казинцева, главный менеджер отделения банка «Восточный»: «Помимо очередей испортить праздник могут и цены. Ведь известно, что на праздничных якобы распродажах цены могут оказаться даже выше, чем в остальные месяцы года. Поэтому, чтобы не тратить зря деньги и нервы, мы рекомендуем озаботиться выбором подарка уже сегодня».



Действительно, пока в магазинах нет ни ажиотажа, ни праздничных наценок. Но многие ждут новогоднюю премию, а кто-то просто не готов к покупке дорогих подарков. Что делать им?



Татьяна Казинцева, главный менеджер отделения банка «Восточный»: «В банке «Восточный» мы предлагаем специальный кредит к Новому году уже сейчас с праздничной ставкой 12 процентов годовых. С ним вы, во-первых, купите нужный подарок заранее. Во-вторых, вам не придется лишать семейный бюджет значительной суммы сразу. Кредит же погашается небольшими платежами в течение нескольких месяцев».



Тем, кто уже сегодня готов озаботиться покупкой подарков и посвятить конец декабря не стоянию в очередях, а своим близким, рады помочь в банке «Восточный», где помимо приятных предложений вам готовы подарить праздничное настроение.