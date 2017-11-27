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Когда в Мурманской области наступит полярная ночь?

11:3027 ноября 2017Просмотров: 103

К ней невозможно привыкнуть и каждый раз говорим о ней как о пятом времени года. Полярная ночь. Так какого числа она наступит в этом году?

Полярная ночь длится от 1 дня до 178 суток, чем ближе к Северному Полюсу, тем темнее и дольше.

В Вайда-Губе, например, солнце не будет показываться 52 дня. В Кировске и Апатитах темно две недели, в посёлке Зашеек всего 3 дня. А во всех городах южнее линии Полярного Круга - полярной ночи и вовсе нет. 

В Мурманске полярная ночь наступает 2 декабря, хотя фактически началом отчета становится время, когда солнце не восходит над линией горизонта.

Например, в Мурманске, в прошлом году, 1 декабря уже не было восхода.  

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