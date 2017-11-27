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Марина Ковтун провела заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летия Мурманской области

12:4527 ноября 2017Просмотров: 69
Сегодня губернатор Марина Ковтун провела заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня образования Мурманской области.
«Думаю, все хорошо понимают значимость этой даты в истории нашей области. Чтобы ее достойно отметить, нам предстоит многое сделать, и времени у нас не так много – осталось меньше, чем полгода. Календарь мероприятий к 80-летию должен быть интересным и должен коснуться каждого жителя нашего края», – сказала Марина Ковтун, открывая заседание.
Исполняющий обязанности руководителя Аппарата правительства Мурманской области Валерий Федько представил членам оргкомитета юбилейную символику – логотип и слоганы празднования 80-летия области, выбранные жителями региона в ходе открытого голосования.
Символика будет размещаться на сувенирах и баннерах, использоваться в праздничном оформлении. Победителями среди слоганов стали: «Мурманская область. Дыхание Арктики – тепло жизни»; «Мурманская область. Сильный духом заполярный край»; «Мурманская область: героическое прошлое, надежное будущее!» и «Мурманская область. Мы северяне!».
Председатель регионального комитета по культуре и искусству Сергей Ершов представил проект программы празднования 80-летия со дня образования области.
В него вошло более 60 культурно-просветительских, торжественных и спортивных мероприятий, в реализации которых будут задействованы областные учреждения культуры и образования, региональные объединения творческих союзов, региональные советы ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и ряд промышленных предприятий Мурманской области. 
Министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова доложила о планируемом в 2018 году выездном презентационном мероприятии Мурманской области.

Сегодня губернатор Марина Ковтун провела заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня образования Мурманской области.

«Думаю, все хорошо понимают значимость этой даты в истории нашей области. Чтобы ее достойно отметить, нам предстоит многое сделать, и времени у нас не так много – осталось меньше, чем полгода. Календарь мероприятий к 80-летию должен быть интересным и должен коснуться каждого жителя нашего края. Я уверена, что эта задача нам по плечу», – сказала Марина Ковтун, открывая заседание.

Исполняющий обязанности руководителя Аппарата правительства Мурманской области Валерий Федько представил членам оргкомитета юбилейную символику – логотип и слоганы празднования 80-летия области, выбранные жителями региона в ходе открытого голосования. Символика будет размещаться на сувенирах и баннерах, использоваться в праздничном оформлении. Победителями среди слоганов стали: «Мурманская область. Дыхание Арктики – тепло жизни»; «Мурманская область. Сильный духом заполярный край»; «Мурманская область: героическое прошлое, надежное будущее!» и «Мурманская область. Мы северяне!».

Председатель регионального комитета по культуре и искусству Сергей Ершов представил проект программы празднования 80-летия со дня образования области. В него вошло более 60 культурно-просветительских, торжественных и спортивных мероприятий, в реализации которых будут задействованы областные учреждения культуры и образования, региональные объединения творческих союзов, региональные советы ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и ряд промышленных предприятий Мурманской области. 

Министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова доложила о планируемом в 2018 году выездном презентационном мероприятии Мурманской области.

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