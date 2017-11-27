Мурманчанин вырашивал коноплю дома

Мурманским наркополицейским поступила информация о причастности безработного мурманчанина 1986 года рождения к незаконному обороту наркотиков растительного происхождения.

Сотрудники провели обыск по месту жительства мужчины, в ходе которого были найдены запрещенные вещества, а также семена растений, лампы и специальные приспособления для выращивания марихуаны в домашних условиях.

Экспертиза подтвердила, что житель Мурманска хранил по месту жительства коноплю общей массой 55,7 грамма.

Кроме того, северянин хранил амфетамин массой 2,7244 грамма.

Подозреваемый признался, что марихуану изготовил сам, а психотропное вещество приобрел в интернете для личного употребления.

В отношении ранее не судимого мурманчанина возбуждено уголовное дело по статье «незаконное изготовление и хранение наркотических средств и психитропных веществ в крупном размере», сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Мужчине грозит до 10 лет колонии.