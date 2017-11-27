Мурманские полицейские победили в соревнованиях по самбо на кубок начальника УМВД

В Мурманске прошел ежегодный турнир на кубок начальника УМВД России по Мурманской области генерал-майора полиции Игоря Баталова.

В этом году открытые региональные соревнования по самбо внесены в календарный план комитета по физической культуре и спорту Мурманской области, что дает право участникам турнира выполнить нормативы и получить звание кандидата в мастера спорта.

В соревнованиях приняли участие 40 сотрудников правоохранительных органов и силовых структур Мурманской области, а также команда МВД России по Республики Карелия.

На церемонии открытия присутствовали первый заместитель Губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин, председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова, начальник УФСИН России по Мурманской области Евгений Шихов, ветеран системы МВД России, мастер спорта по дзюдо и самбо Юрий Михайлович Жуков, представители областного управления МВД России.

Перед началом спортивных поединков с показательными выступлениями на ринг вышли воспитанники ДЮСШ №16, специализирующейся на занятиях самбо и дзюдо.

Далее с показательными выступлениями выступили представители Федерации Айкидо Мурманской области.

Традиционным стали показательные выступления бойцов спецподразделения Росгвардии Мурманской области. Бойцы продемонстрировали приемы рукопашного боя.

После показательных выступлений начались схватки самбистов. Напряженное соперничество длилось на протяжении всей программы соревнований. В результате упорной борьбы определились победители, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

В командном первенстве лучшей стала сборная УМВД России по Мурманской области.

Второй – сборная УФСБ России по Мурманской области.

Третье место завоевали сотрудники УФСИН России по Мурманской области.

Команда МВД России по Республике Карелия заняла четвертое место.