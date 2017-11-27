16+
!-2°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Мурманские полицейские победили в соревнованиях по самбо на кубок начальника УМВД

12:5627 ноября 2017Просмотров: 71

В Мурманске прошел ежегодный турнир на кубок начальника УМВД России по Мурманской области генерал-майора полиции Игоря Баталова.

В этом году открытые региональные соревнования по самбо внесены в календарный план комитета по физической культуре и спорту Мурманской области, что дает право участникам турнира выполнить нормативы и получить звание кандидата в мастера спорта.

В соревнованиях приняли участие 40 сотрудников правоохранительных органов и силовых структур Мурманской области, а также команда МВД России по Республики Карелия.

На церемонии открытия присутствовали первый заместитель Губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин, председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова, начальник УФСИН России по Мурманской области Евгений Шихов, ветеран системы МВД России, мастер спорта по дзюдо и самбо Юрий Михайлович Жуков, представители областного управления МВД России.

Перед началом спортивных поединков с показательными выступлениями на ринг вышли воспитанники ДЮСШ №16, специализирующейся на занятиях самбо и дзюдо.

Далее с показательными выступлениями выступили представители Федерации Айкидо Мурманской области.

Традиционным стали показательные выступления бойцов спецподразделения Росгвардии Мурманской области. Бойцы продемонстрировали приемы рукопашного боя.

После показательных выступлений начались схватки самбистов. Напряженное соперничество длилось на протяжении всей программы соревнований. В результате упорной борьбы определились победители, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

В командном первенстве лучшей стала сборная УМВД России по Мурманской области.

Второй – сборная УФСБ России по Мурманской области.

Третье место завоевали сотрудники УФСИН России по Мурманской области.

Команда МВД России по Республике Карелия заняла четвертое место.

Читайте также
Мурманчанин вырашивал коноплю домаПрогноз погоды по Мурманской области на 28 ноябряС 1 по 3 декабря в «Лапландии» пройдут соревнования по мини-футболу для юношейМарина Ковтун провела заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летия Мурманской области
В Мурманске мужчину получил ножевое ранение, заступившись за девушкуВ Полярных Зорях символом города стал медвежонок УмкаСевер в каждом из нас: Дмитрий ДунаевВ областном краеведческом музее начнет работу мини-выставка «Георгий Герасимович Тисленко»В Мурманской области выявили более двадцати нарушений в сфере оборота гражданского оружияКогда в Мурманской области наступит полярная ночь?
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс