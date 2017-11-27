Нашелся еще один человек, который первым пришел на помощь пострадавшим на улице Зеленая

Как оказалось, на улице Зеленая, 78 сразу три человека первыми пришли на помощь жильцам пострадавшего от взрыва бытового газа подъезда. Ими были двое полицейских и пожарный.

Вечер 24 ноября для командира отделения ПСЧ-7 Первого отряда ФПС по Мурманской области Сергея Скорнякова стал днем отдыха после дежурства.

Вечером он пошел забирать своего ребенка из детского сада, когда неожиданно услышал громкий хлопок и крики о помощи. Не раздумывая, пожарный бросился в начинающую гореть квартиру на улице Зеленая.

«Мужчина был в шоке, - вспоминает Сергей Александрович. – Он все пытался тушить горящий шкаф, а я ему объяснял, что нужно уходить. В этот момент в квартиру зашли полицейские. Они помогли пострадавшему одеться и препроводили в прибывшую карету «скорой помощи». Когда понял, что моя помощь больше не требуется – отправился за ребенком.

Напомним, что сотрудники полиции Валерий Синицын и Антон Аверин первыми прибыли на место происшествия и организовали эвакуацию жильцов из подъезда дома.

Пожарного Сергея Скорнякова, который оказался в горящей квартире ранее, они приняли за одного из жильцов дома - он был одет «по гражданке», да и практически сразу скрылся с глаз стражей правопорядка.

О том, что Сергей Скорняков принимал участие в оказании помощи жильцам пострадавшего подъезда, выяснилось не сразу, а на учебном занятии, где мурманские спасатели проводили анализ ликвидации пожара на улице Зеленой.

Однако именно эти трое героев – скромный пожарный и полицейские – первыми пришли на помощь жильцам пострадавшего подъезда.

В прошедшую пятницу в Мурманске на улице Зеленая, 78 в квартире на пятом этаже жилого дома произошел взрыв бытового газа.



