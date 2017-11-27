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Нашелся еще один человек, который первым пришел на помощь пострадавшим на улице Зеленая

15:4527 ноября 2017Просмотров: 194

Как оказалось, на улице Зеленая, 78 сразу три человека первыми пришли на помощь жильцам пострадавшего от взрыва бытового газа подъезда. Ими были двое полицейских и пожарный.   

Вечер 24 ноября для командира отделения ПСЧ-7  Первого отряда ФПС по Мурманской области Сергея Скорнякова стал днем отдыха после дежурства.  

Вечером он пошел забирать своего ребенка из детского сада, когда неожиданно услышал громкий хлопок и крики о помощи. Не раздумывая, пожарный бросился в начинающую гореть квартиру на улице Зеленая.

«Мужчина был в шоке, - вспоминает Сергей Александрович. – Он все пытался тушить горящий шкаф, а я ему объяснял, что нужно уходить. В этот момент в квартиру зашли полицейские. Они помогли пострадавшему одеться и препроводили в прибывшую карету «скорой помощи». Когда понял, что моя помощь больше не требуется – отправился за ребенком.

Напомним, что сотрудники полиции Валерий Синицын и Антон Аверин первыми прибыли на место происшествия и организовали эвакуацию жильцов из подъезда дома.

Пожарного Сергея Скорнякова, который оказался в горящей квартире ранее, они приняли за одного из жильцов дома - он был одет «по гражданке», да и практически сразу скрылся с глаз стражей правопорядка.

О том, что Сергей Скорняков принимал участие в оказании помощи жильцам пострадавшего подъезда, выяснилось не сразу, а на учебном занятии, где мурманские спасатели проводили анализ ликвидации пожара на улице Зеленой. 

Однако именно эти трое героев – скромный пожарный и полицейские – первыми пришли на помощь жильцам пострадавшего подъезда.   

В прошедшую пятницу в Мурманске на улице Зеленая, 78 в квартире на пятом этаже жилого дома произошел взрыв бытового газа.

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