«Норникель» меняет качество жизни в городах, где действуют его предприятия

Компания инвестирует порядка 1 трлн рублей в улучшение экологии и модернизацию предприятий компании.

Об этом рассказала старший вице-президент - руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью «Норникеля» Лариса Зелькова на Общероссийском гражданском форуме «Будущее России: федерация, регионы, город», сообщает Kn51.ru со ссылкой на ТАСС.

- В ближайшие 5 лет компания будет инвестировать 1 трлн рублей в модернизацию предприятий, - сказала Лариса Зелькова. - Это инвестиции компании и в экологию, в первую очередь, потому что для нас это два соседних процесса. Мы не можем без изменения технологий и без внедрения новых достичь никакого экологического эффекта.

Топ-менеджер отметила, что главное направление работы компании - создание комфортной среды для людей. Она напомнила, что в сентябре «Норникель» запустил в Норильске линию оптоволоконной связи, с помощью которой жители города получили доступ к высокоскоростному интернету. До этого Норильск долгое время оставался последим городом с населением более 100 тыс. человек, где не было проводного скоростного интернета.

По словам Ларисы Зельковой, сегодня вызов новой индустриализации - кадровый. Откуда возьмутся через 10 или 15 лет люди, которые захотят приехать и работать на Крайнем Севере? Что должно мотивировать молодого человека получать инженерную специальность, а потом работать в климатически сложных условиях?

Вице-президент «Норникеля» пояснила, что для улучшения условий жизни на Севере необходимо «поднимать качество государственных услуг», решать социальные задачи. По ее словам, «Норникель» считает для себя актуальным менять качество жизни в тех городах, где живут и работают его сотрудники.В компании «довольно большой объем грантовых конкурсов», она поддерживает самые разные проекты жителей городов, где действуют ее предприятия.

- Мы убеждены, что люди, которые живут в наших городах, работают на наших предприятиях - главный ресурс изменений. Эти люди могут сами сделать гораздо больше, чем кто-либо, пришедший извне, - сказала Лариса Зелькова.