Полицейские Мурманской области сделали селфи с мамами

26 ноября в России отмечался День Матери. В Мурманской области прошла ставшая традиционной акция «Селфи с мамой». Участие в акции приняли сотрудники органов внутренних дел из разных подразделений и служб ведомства.

Всего в Общественный совет поступило более 10 фотографий, на них своих мам обнимают сотрудники ГИБДД, патрульно-постовой службы, подразделений по делам несовершеннолетних, УУП и отдела кадров.

«Селфи» с мамами прислали из Мурманска, Кольского отдела полиции, ЗАТО Заозерск и ЗАТО Видяево, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В этом году самым необычным стало селфи с мамой из ОМВД России по ЗАТО Видяево – инспектор ПДН Ирина Христова сфотографировалась со своими двумя дочерьми, при этом старший лейтенант полиции скоро станет мамой уже в третий раз.