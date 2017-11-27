Полное видео программы «Новости»

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Сегодня в выпуске:

10-й кинофестиваль «Северный Характер» закончился, а 11-му - быть. Жюри назвало победителей 2017 года.



Два хлопка, пожар и реанимация. После взрыва на Зеленой следователи возбудили уголовное дело и допрашивают свидетелей.



Десятки аварий, избиение в Североморске и водный каскад. Сводка городских происшествий за минувшие выходные.



“Академия успеха”. В Мурманске в арктическом университете открылась школа развития детей.