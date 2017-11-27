После взрыва на Зелёной мурманские следователи возбудили уголовное дело

Из-за чего в доме на улице Зеленой взорвался газ? В Мурманске продолжается расследование пятничного происшествия. Возбуждено уголовное дело. Изъяты документы. Проходят опросы очевидцев. Сегодня на месте взрыва побывали наши корреспонденты: Наталья Алексеенко и Андрей Бричка.

Подъезд огорожен сигнальными лентами, рядом дежурят полицейские, посторонних внутрь не пускают. Внизу в палисаднике валяются выломанные рамы и обгоревшие вещи. Окна лестничных пролетов уже забиты фанерой. Красноречивее остального о пятничном ЧП напоминает бетонная плита, которую повело от взрывной волны. Сегодня сюда приехали специалисты Управления капитального строительства, чтобы продолжить обследование поврежденных помещений и решить, что делать дальше.



«Взрыв бытового газа в жилом доме на улице Зеленой прогремел в пятницу. Около пяти часов вечера жильцы услышали два сильных хлопка, а после начался пожар на верхнем этаже».



Взрыв случился в угловой квартире на пятом этаже. На место оперативно приехали все экстренные службы. Начали эвакуировать жильцов, которые не смогли сами выйти из дома. Многие успели только одеться, взять с собой документы и выбежать на улицу.



«Я позвонил в 051, мне сказали, что газ взорвался. Тряхануло. Я на первом этаже живу. И там, вон, вылетел кусок стены».

Сначала шла речь о двоих пострадавших. По уточненным данным, серьезно пострадал один человек - мужчина - 1978 года рождения, который в момент взрыва был дома. Он получил сильные ожоги. Сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.



Соседи рассказали, что мужчина жил вместе с женой и детьми, в Мурманск семья якобы приехала из Архангельска. Но несколько недель назад женщина ушла.



«Я говорю: «Надя, ты куда пошла?». Она говорит: «Я временно». Вот не знаю, куда она ушла или уехала с ребятишками, а его здесь оставила мужа».

Также соседи рассказали, что им доводилось видеть мужчину в нетрезвом состоянии. Что стало причиной взрыва - пока неясно. Одни жильцы говорят, что недавно к ним приходили работники газовой службы, смотрели, нет ли где утечки. Другие утверждают - к ним давно с проверкой никто не заглядывал.



Евгений Амбарцумян, руководитель отдела криминалистики СУ СК РФ по Мурманской области: «По предварительной информации, взрыв произошел в результате утечки бытового газа. На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты СУ СК России по Мурманской области, создан оперативный штаб».

По факту взрыва следователи возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Наталия Тростина, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Мурманской области: «Изъята вся документация и предметы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу. Назначаются необходимые экспертизы, устанавливаются лица, по чьей вине мог произойти взрыв бытового газа. Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего».

Жильцы последнего подъезда, где произошел взрыв, разъехались по родственникам. Когда они смогут вернуться в свои квартиры, пока неизвестно.