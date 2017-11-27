Пожарный Сергей Скорняков первым пришёл на помощь

Спасать людей - обычная работа. Причем не только во время дежурства. Сегодня стало известно, что в минувшую пятницу, на помощь пострадавшим от взрыва бытового газа первым пришел командир отделения пожарно-спасательной части №7 Сергей Скорняков.

Вечером он шёл забирать своего ребенка из детского сада, когда неожиданно услышал громкий хлопок и крики о помощи. Не раздумывая ни минуты, пожарный бросился в начинающую гореть квартиру.

Сергей Скорняков, командир отделения пожарно-спасательной части №7: «Когда я шёл за ребёнком в садик, услышал взрыв на пятом этаже в доме. Я увидел, как вылетели рамы, и услышал крики».

«Забежал на пятый этаж. Дверь лежала на полу. Возможно, её выбило взрывом. Я зашёл в квартиру и увидел пострадавшего».

«Я сказал: пошли, выходим. И поинтересовался, есть ли ещё кто-то в квартире».

«Я спустился вниз посмотреть прибыли ли пожарные и бригада скорой помощи. Потом передал его полицейскому, который проводил его к медикам».