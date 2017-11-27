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Прогноз погоды по Мурманской области на 28 ноября

13:0627 ноября 2017Просмотров: 52

Облачная с прояснениями погода.  Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега. Ветер юго-западный 7-12 м/с, ночью на севере области до15 м/с. Температура воздуха от 0 до -5°,  при прояснениях до -10° в течение суток . Гололедица.

Прогноз погоды на 28 ноября по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-1..-3

-1..-3

 снег, мокрый снег

 снег, мокрый снег

Умба

-2..-4

-1..-3

снег, мокрый снег

снег, мокрый снег

Полярные Зори

-2..-4

-1..-3

снег, мокрый снег

снег, мокрый снег

Апатиты

-2..-4

-1..-3

снег, мокрый снег

снег, мокрый снег

Кировск

-2..-4

-1..-3

снег, мокрый снег

снег, мокрый снег

Ковдор

-2..-4

-1..-3

снег, мокрый снег

снег, мокрый снег

Мончегорск

-1..-3

-1..-3

снег, мокрый снег

снег, мокрый снег

Ловозеро

-1..-3

-1..-3

небольшой мокрый снег, снег

небольшой мокрый снег, снег

Оленегорск

-1..-3

-1..-3

небольшой мокрый снег, снег

небольшой мокрый снег, снег

Никель

-1..-3

-1..-3

небольшой мокрый снег, снег

небольшой мокрый снег, снег

Заполярный

-1..-3

-1..-3

небольшой мокрый снег, снег

небольшой мокрый снег, снег

Североморск

-1..-3

-1..-3

небольшой мокрый снег, снег

небольшой мокрый снег, снег

Мурманск

-1..-3

-1..-3

небольшой мокрый снег, снег

небольшой мокрый снег

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 28 ноября

Температура воздуха

утром  -1..-3

днем -1..-3

вечером -1..-3

Осадки

небольшой  мокрый снег, снег

небольшой  мокрый снег, снег

небольшой  мокрый снег, снег
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