Прогноз погоды по Мурманской области на 28 ноября

Облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега. Ветер юго-западный 7-12 м/с, ночью на севере области до15 м/с. Температура воздуха от 0 до -5°, при прояснениях до -10° в течение суток . Гололедица.

Прогноз погоды на 28 ноября по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -1..-3 -1..-3 снег, мокрый снег снег, мокрый снег Умба -2..-4 -1..-3 снег, мокрый снег снег, мокрый снег Полярные Зори -2..-4 -1..-3 снег, мокрый снег снег, мокрый снег Апатиты -2..-4 -1..-3 снег, мокрый снег снег, мокрый снег Кировск -2..-4 -1..-3 снег, мокрый снег снег, мокрый снег Ковдор -2..-4 -1..-3 снег, мокрый снег снег, мокрый снег Мончегорск -1..-3 -1..-3 снег, мокрый снег снег, мокрый снег Ловозеро -1..-3 -1..-3 небольшой мокрый снег, снег небольшой мокрый снег, снег Оленегорск -1..-3 -1..-3 небольшой мокрый снег, снег небольшой мокрый снег, снег Никель -1..-3 -1..-3 небольшой мокрый снег, снег небольшой мокрый снег, снег Заполярный -1..-3 -1..-3 небольшой мокрый снег, снег небольшой мокрый снег, снег Североморск -1..-3 -1..-3 небольшой мокрый снег, снег небольшой мокрый снег, снег Мурманск -1..-3 -1..-3 небольшой мокрый снег, снег небольшой мокрый снег

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 28 ноября