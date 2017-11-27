Прогноз погоды по Мурманской области на 28 ноября

Облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега. Ветер юго-западный 7-12 м/с, ночью на севере области до15 м/с. Температура воздуха от 0 до -5°, при прояснениях до -10° в течение суток . Гололедица.
Прогноз погоды на 28 ноября по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-1..-3
|
-1..-3
|
снег, мокрый снег
|
снег, мокрый снег
|
Умба
|
-2..-4
|
-1..-3
|
снег, мокрый снег
|
снег, мокрый снег
|
Полярные Зори
|
-2..-4
|
-1..-3
|
снег, мокрый снег
|
снег, мокрый снег
|
Апатиты
|
-2..-4
|
-1..-3
|
снег, мокрый снег
|
снег, мокрый снег
|
Кировск
|
-2..-4
|
-1..-3
|
снег, мокрый снег
|
снег, мокрый снег
|
Ковдор
|
-2..-4
|
-1..-3
|
снег, мокрый снег
|
снег, мокрый снег
|
Мончегорск
|
-1..-3
|
-1..-3
|
снег, мокрый снег
|
снег, мокрый снег
|
Ловозеро
|
-1..-3
|
-1..-3
|
небольшой мокрый снег, снег
|
небольшой мокрый снег, снег
|
Оленегорск
|
-1..-3
|
-1..-3
|
небольшой мокрый снег, снег
|
небольшой мокрый снег, снег
|
Никель
|
-1..-3
|
-1..-3
|
небольшой мокрый снег, снег
|
небольшой мокрый снег, снег
|
Заполярный
|
-1..-3
|
-1..-3
|
небольшой мокрый снег, снег
|
небольшой мокрый снег, снег
|
Североморск
|
-1..-3
|
-1..-3
|
небольшой мокрый снег, снег
|
небольшой мокрый снег, снег
|
Мурманск
|
-1..-3
|
-1..-3
|
небольшой мокрый снег, снег
|
небольшой мокрый снег
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 28 ноября
|
Температура воздуха
|
утром -1..-3
|
днем -1..-3
|
вечером -1..-3
|
Осадки
|
небольшой мокрый снег, снег
|
небольшой мокрый снег, снег
|
небольшой мокрый снег, снег