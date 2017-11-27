Рудник «Октябрьский» оснащен автоматическими системами пожаротушения

Подземные объекты рудника «Октябрьский» Заполярного филиала «Норникеля» оснащены современными автоматическими системами пожаротушения. Теперь эти объекты отвечают всем требованиям федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.

Автоматическими системами пожаротушения оснащены наиболее пожароопасные участки рудника, в числе которых электровозные депо, находящиеся на различных подземных горизонтах, гараж самоходного дизельного оборудования и другие. Эти объекты являются ключевыми в производственной инфраструктуре рудника, они задействованы в добыче и транспортировке руды для дальнейшего подъема на поверхность.

Система представляет собой комплекс технических средств, главными объектами которого являются модульные установки пожаротушения тонко-распыленной водой отечественного производства ООО «НПО Этернис».

Она состоит из нескольких сотен модулей, наполненных 14 литрами воды, оснащенных распылителем, элементами питания, способными поддерживать автономное питание два года и блоком управления. Устройства полностью безопасны для человека и обладают высокой эффективностью при тушении пожаров. Кроме того, система лишена недостатков ряда аналогов, т.к. работает и передает информацию беспроводным способом.

Таким образом, полностью исключена возможность выхода системы из строя из-за обрыва сигнального кабеля, что немаловажно, учитывая специфику горных работ.

Также на объектах смонтированы средства обеспечения звуковой и световой сигнализации о пожаре, а также оборудование для управления эвакуацией персонала.

Вся информация о состоянии технических средств в режиме реального времени передается в диспетчерскую рудника. Любая информация о возможном повышении пожарной опасности на объекте немедленно поступит диспетчеру и позволит оперативно реагировать на происшествие.

Стоимость оснащения противопожарной системой рудника «Октябрьский» составила около 100 млн руб.

«Норникель» придерживается политики максимальной защиты своего персонала и имущества от возможных рисков, в том числе и пожарной опасности. Ранее подобные системы были установлены на ключевых объектах рудника «Таймырский», на стадии завершения этого проекта находится также рудник «Заполярный».

В дальнейшем подобные установки появятся на рудниках «Маяк» и «Комсомольский».