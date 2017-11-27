С 1 по 3 декабря в «Лапландии» пройдут соревнования по мини-футболу для юношей

1-3 декабря в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» состоятся открытые соревнования по мини-футболу «Полярные ночи».
Турнир проводится среди сборных команд юношей 2007-2008 годов рождения учреждений дополнительного образования детей, ДЮСШ, СДЮШОР, спортивных клубов, общеобразовательных учреждений Мурманской области.
В соревнованиях по мини-футболу «Полярные ночи» примут участие команды города Мурманска, Мончегорска, Никеля, Североморска, Оленегорска.
Место проведения: центр дополнительного образования «Лапландия», проспект Героев-Североморцев, дом 2.
Время проведения: 2 декабря с 12 часов.