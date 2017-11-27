16+
!-2°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

С 1 по 3 декабря в «Лапландии» пройдут соревнования по мини-футболу для юношей

12:4927 ноября 2017Просмотров: 64

1-3 декабря в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» состоятся открытые соревнования по мини-футболу «Полярные ночи». 

Турнир проводится среди сборных команд юношей 2007-2008 годов рождения учреждений дополнительного образования детей, ДЮСШ, СДЮШОР, спортивных клубов, общеобразовательных учреждений Мурманской области.

В соревнованиях по мини-футболу «Полярные ночи» примут участие команды города Мурманска, Мончегорска, Никеля, Североморска, Оленегорска.

Место проведения: центр дополнительного образования «Лапландия», проспект Героев-Североморцев, дом 2.

Время проведения: 2 декабря с 12 часов.

Читайте также
Мурманчанин вырашивал коноплю домаПрогноз погоды по Мурманской области на 28 ноябряМурманские полицейские победили в соревнованиях по самбо на кубок начальника УМВДМарина Ковтун провела заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летия Мурманской области
В Мурманске мужчину получил ножевое ранение, заступившись за девушкуВ Полярных Зорях символом города стал медвежонок УмкаСевер в каждом из нас: Дмитрий ДунаевВ областном краеведческом музее начнет работу мини-выставка «Георгий Герасимович Тисленко»В Мурманской области выявили более двадцати нарушений в сфере оборота гражданского оружияКогда в Мурманской области наступит полярная ночь?
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс