С жителями дома, где взорвался газ и произошел пожар, встретился глава мурманской администрации Андрей Сысоев

Опыт решения таких проблем у администрации Мурманска уже есть. К сожалению, за последние годы в городе было несколько взрывов бытового газа. Схема помощи людям отработана.

Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска: «Всем жильцам этого подъезда шестого, будет предоставлено маневренное жилье. Второе. Будем выплачена компенсация в размере 100 тысяч рублей на каждую квартиру для первостепенных трат в такой вот не простой жизненной ситуации. Ну и расскажем последовательность действий. Сегодня подписаны документы по созданию технической комиссии. Она уже по сути начала свою работу. Первая задача это выяснить в каком состоянии находятся конструкции дома».