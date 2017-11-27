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Спасибо за счастливое детство. В Мурманске с аншлагом прошел концерт группы «Руки Вверх»

20:0227 ноября 2017Просмотров: 79

Спасибо за счастливое детство. Самым масштабным событием этих выходных стал концерт группы «Руки Вверх» в Ледовом дворце, на котором был поставлен рекорд посещаемости. Послушать хиты Сергея Жукова пришли более пяти тысяч человек.

В этом году группе «Руки Вверх» исполняется 21 год. За это время сменилось несколько поколений фанатов коллектива, а многие песни, которые в свое время играли из каждого приемника, уже заучили наизусть.

«Крошка моя», «Студент», «Чужие губы», «Назови его, как меня». На концерте Сергею Жукову подпевал весь Ледовый. Сюрпризом для мурманчан стало выступление еще одной легенды 90-х, группы «Отпетые мошенники». На полтора часа Ледовый дворец превратился в машину времени, которая перенесла кого-то в юность, а кого-то в детство. Концерт получился очень душевным, Сергей Жуков тепло общался с залом, а зрители отвечали ему взаимностью.

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