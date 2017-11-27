Специалисты из России, Финляндии, Норвегии и Германии обсудят развитие туризма и культуры в Арктике

Международный форум, посвященный туризму и культуре Арктики, соберет в Мурманском арктическом госуниверситете специалистов разных регионов России и зарубежных стран. Форум будет проходить с 29 ноября по 1 декабря.

На площадке Мурманского арктического государственного университета пройдет международный форум «Креативные индустрии Арктического региона: опыт и перспективы развития.

Свои исследования представят специалисты из Санкт-Петербурга, Архангельска, Барнаула, Симферополя, Мурманска, Екатеринбурга, Тюмени, Костромы, Омска, Петрозаводска, Сыктывкара, Ульяновска, а также Финляндии, Норвегии, Германии.

Организатором мероприятия выступает МАГУ в партнерстве с Национальным фондом подготовки кадров при поддержке Министерства образования и науки России.

Участники форума обсудят вопросы развития арктических регионов и экологию, особенности северного дизайна в мировой практике, образование в сфере культуры.

Одной из главных тем станет роль опорных вузов в развитии регионов, также собравшиеся представят лучшие туристско-рекреационные практики и культурные проекты в Арктике.

В частности, прозвучат доклады об экологическом дизайне, национальных сувенирах и костюмах народов Севера, быте поморов, исследованиях Арктики и другие, сообщает ТАСС.

В ходе форума планируется проведение мастер-классов, открытых лекций и выставок