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Сводка городских происшествий за минувшие выходные

20:0727 ноября 2017Просмотров: 125

За минувшие трое суток в Мурманской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий. В которых 11 человек, в том числе 1 несовершеннолетний, получили травмы различной степени тяжести, 1 человек погиб.

«Форд Фокус» сбил пешехода и врезался в остановку. В воскресенье утром мужчина, водитель иномарки, в состоянии алкогольного опьянения выехал на красный сигнал светофора и наехал на пешехода. Мурманчанка переходила дорогу на зелёный свет. Она была госпитализирована, но от полученных травм скончалась в больнице. После наезда, «Форд» врезался в столб у остановки. Двое пассажиров, находившихся в автомобиле, получили травмы и были доставлены в больницу.

Здесь же, на пересечение улицы Беринга и проспекта Кольский днём ранее, произошла ещё одна авария.

По предварительной информации, совершая манёвр, водитель серой иномарки не пропустил автомобиль при повороте налево. Автомобиль двигался прямо, на разрешающий сигнал.

Маневрировать пришлось бы и северянам, которые захотели бы подняться по лестнице в районе Долины Уюта. По словам очевидцев, вода струилась по ступенькам несколько часов, причина такого водопада - прорыв водопровода.

В Североморске проводится проверка по факту избиения мужчины. В интернете опубликована видеозапись.

На видео видно, как четверо неизвестных избивают человека, после чего садятся в такси и уезжают. Потерпевший, спустя некоторое время, также покидает место происшествия. В полицию и медучреждения Североморска сообщений по факту нарушения правопорядка и пострадавших не поступало.

А вот по факту ограбления придорожного кафе возбуждено уголовное дело. Инцидент произошёл в ночь с 15 на 16 ноября, но видео с камер обнародовалось только сейчас.

Заведение находится неподалёку от Пушного. Двое мужчин проникли в кафе, были одеты в камуфляж, белые маски и перчатки. На кадрах с камер видеонаблюдения отчетливо видно, что ограбление злоумышленники готовили заранее. Потерпевшие уже заявили, что за достоверную информацию об участниках ограбления готовы предоставить крупное вознаграждение.

В настоящее время по факту ограбления полицейскими проводится проверка.

Всех, кто обладает информацией, просят обратиться в полицию по номеру «02».

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