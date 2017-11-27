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Танкер Северного флота «Кама» прибыл в Мурманск

20:0627 ноября 2017Просмотров: 65

В Мурманск прибыл средний морской танкер Северного флота «Кама». Он вернулся в порт приписки из дальнего похода. С августа экипаж судна помогал в плавании большому противолодочному кораблю «Вице-адмирал Кулаков».

В акваториях Аденского залива, Красного, Северного и Средиземного морей экипаж танкера осуществлял заправку БПК топливом и водой. Делал это как на ходу, так и в дрейфе и во время якорных стоянок. В ходе длительного плавания экипаж танкера «Кама» успешно справился со всеми поставленными задачами и прошёл более 17 тысяч морских миль.

На причале в Мурманске экипаж танкера встретили офицеры управления материально-технического обеспечения Северного флота и члены семей экипажа.

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