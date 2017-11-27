В Мончегорске мужчина задолжал почти 350 тысяч рублей по алиментам

В отделе судебных приставов Мончегорска находится исполнительное производство в отношении жителя города.

По решению суда он был обязан выплачивать алименты в размере 1/4 части всех доходов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Но мужчина не спешил делать это, у него образовалась задолженность - более 347 тысяч рублей.

Должник был привлечен судебным приставом к административной ответственности, а по истечении двух месяцев - к уголовной ответственности.

Перед рассмотрением уголовного дела в суде, осознав всю серьезность своего положения, мужчина тут же выплатил бывшей супруге все деньги, сообщает Управление ФССП России по Мурманской области.