В Мурманск прибыл танкер Северного флота «Кама»

Средний морской танкер Северного флота «Кама» завершил выполнение задач дальнего похода и прибыл в порт приписки – Мурманск. С августа экипаж судна обеспечивал дальний поход большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков».

На причале в Мурманске экипаж танкера встретили офицеры управления материально-технического обеспечения Северного флота и члены семей экипажа.

Церемония встречи была тёплой и краткой. Начальник штаба МТО флота полковник Алексей Кияшко от имени командования Северного флота поздравил экипаж танкера «Кама» с успешным выполнением поставленных задач и вручил капитану судна пирог в виде жареного поросёнка.

За время плавания танкера «Кама» в акваториях Аденского залива, Красного, Северного и Средиземного морей, его экипаж отработал несколько заправок топливом и водой большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» на ходу, в дрейфе и во время якорных стоянок. В течение всего похода военные моряки были обеспечены резервом пресной воды, топлива и продовольствия.

В ходе длительного плавания экипаж танкера «Кама» успешно справился со всеми поставленными задачами и прошёл более 17 тысяч морских миль.