16+
!-1°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мурманск прибыл танкер Северного флота «Кама»

15:2627 ноября 2017Просмотров: 83

 

Средний морской танкер Северного флота «Кама» завершил выполнение задач дальнего похода и прибыл в порт приписки – Мурманск. С августа экипаж судна обеспечивал дальний поход большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков».

На причале в Мурманске экипаж танкера встретили офицеры управления материально-технического обеспечения Северного флота и члены семей экипажа.

Церемония встречи была тёплой и краткой. Начальник штаба МТО флота полковник Алексей Кияшко от имени командования Северного флота поздравил экипаж танкера «Кама» с успешным выполнением поставленных задач и вручил капитану судна пирог в виде жареного поросёнка.

За время плавания танкера «Кама» в акваториях Аденского залива, Красного, Северного и Средиземного морей, его экипаж отработал несколько заправок топливом и водой большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» на ходу, в дрейфе и во время якорных стоянок. В течение всего похода военные моряки были обеспечены резервом пресной воды, топлива и продовольствия.

В ходе длительного плавания экипаж танкера «Кама» успешно справился со всеми поставленными задачами и прошёл более 17 тысяч морских миль.

Читайте также
«Норникель» меняет качество жизни в городах, где действуют его предприятияВ правительстве Мурманской области память Владимира Воротникова почтили минутой молчанияНашелся еще один человек, который первым пришел на помощь пострадавшим на улице ЗеленаяВ Ковдоре загорелась квартира
Замминистра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Вадим Карпенко выслушает жителей Умбы 28 ноябряСпециалисты из России, Финляндии, Норвегии и Германии обсудят развитие туризма и культуры в АрктикеСегодня свой День рождения отмечает Борис ГребенщиковПолицейские Мурманской области сделали селфи с мамамиВ Мурманске бухгалтер незаконно перечислила своему сыну крупную сумму денегБез потерь. В Мурманск из командировки на Северный Кавказ вернулся сводный отряд полиции
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс