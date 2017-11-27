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В Мурманске бухгалтер незаконно перечислила своему сыну крупную сумму денег

13:5927 ноября 2017Просмотров: 108

Северянку признали виновной в присвоении чужого имущества с использованием своего служебного положения.

Как выяснилось, подсудимая с мая прошлого года по май этого года, работая в филиале муниципального бюджетного учреждения образования.

Женщина формировала реестры сотрудников одного из детских образовательных учреждений города для перечисления зарплаты на карты сотрудников, включая в указанные реестры данные своего сына, незаконно начисляя ему деньги на карту, которой пользовалась сама.

Общая сумма ущерба, причиненного комитету по образованию Мурманска, составляет 437 975 рублей.

В судебном заседании подсудимая вину признала полностью.

С учетом позиции обвинителя, тяжести преступления, возраста подсудимой, признания ей вины, суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Гражданский иск на сумму 437 975 рублей удовлетворен в полном размере.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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