В Мурманске мужчину получил ножевое ранение, заступившись за девушку

В полицию поступило сообщение из скорой медицинской помощи о том, что из коммунальной квартиры на улице Подстаницкого был госпитализирован мужчина 1976 года колото-резаными ранениями грудной клетки.

Сотрудники полиции, прибыв в больницу, опросили потерпевшего и выяснили, что он, находясь на общей кухне, распивал спиртное вместе с сожительницей и двумя соседями.

Один из соседей оскорбил женщину.

Потерпевший решил заступиться за сожительницу, на что сосед схватил кухонный нож и нанес ему несколько ударов в область грудной клетки.

Полицейские установили подозреваемого - 1951 года рождения, и доставили его в отдел полиции.

Мужчина признался в содеянном. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужчине грозит до 10 лет заключения.