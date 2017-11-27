В Мурманске открывается бесплатная школа развития «Академия успеха»

В Мурманске открывается школа развития «Академия успеха». Появилась она в Арктическом государственном университете благодаря проекту «Арктика. Образование. Перезагрузка».

Появление школы «Академия успеха» - это еще один шаг в развитии МАГУ как опорного вуза региона. Основная цель - помочь учащимся получить знания помимо школьной программы. Познакомиться со школой и друг с другом ребята смогли в прошедшую субботу. Для них организовали праздник в формате интеллектуального квеста.



Татьяна Ларина, консультант министерства образования и науки Мурманской области: «Для ребят будет предложена возможность, скажем, окунуться с мир науки. То есть они смогут в рамках университета познакомиться с исследованиями, которые ведет университет. Поучаствовать в них. Познакомиться с педагогами, профессорско-преподавательским составом ВУЗа и определить для себя в дальнейшем, чем он хотят заниматься.

Ирина Лазарева, заведующая кафедрой математики, физики и информационных технологий: «Занятия планируются 1-2 раза в неделю, в зависимости от необходимости. Вообще график работы достаточно гибкий и формы работы тоже достаточно разнообразные. Это не только курсы. Это и мастер-классы и участие в проектной деятельности, подготовка к олимпиадам, конкурсам. То есть весь тот спектр работ, который интересен, школьникам, который востребован и позволит им проявиться. Сформировать свое портфолио к окончанию школы».

Программой школы предусмотрено несколько курсов. Это - «Школа параметров», «Программирование инфографики», «Программируем играя», «Электроника и программирование», «Мои первые исследование», «Физика и космос».



Валерия Чушенкова: «Мне сказал мой педагог по математике. Сказал, что вот у нас есть такая школа в Мурманске. Я сама с Североморска. Обязательно приходи».

Кирилл Мельник: «Я узнал об этом от своего классного руководителя. Он сказал, что можно прийти в эту школу и узнать много нового и интересного».

Заниматься в новой школе будут ученики 7 - 11 классов. Хотя на праздник пришли дети и младше. Попасть в школу могу все желающие. Запись еще идет. Занятия все бесплатные. Начнут свою работу курсы уже с 1 декабря этого года.