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В Мурманске пройдет областной фестиваль детского и молодёжного творчества «Ритмы России»

10:3027 ноября 2017Просмотров: 91

С 1 по 3 декабря в Мурманске в центре «Лапландия» состоится областной фестиваль детского и молодёжного творчества «Ритмы России».

Фестиваль проводится в целях сохранения традиций национальной культуры народов России, актуализации детского и молодёжного творчества, возможности творческого самовыражения, самореализации, взаимообогащения культур, а также развития взаимодействия с национально-культурными автономиями и общественными организациями Мурманской области.

В программе фестиваля: концерт участников; этнокультурная выставка; мастер-классы и творческие мастерские (для обучающихся); семинар на тему: «Фольклор как средство сохранения и возрождения традиций народной художественной культуры» (для специалистов).

В фестивале принимают участие любительские творческие коллективы, солисты, мастера декоративно-прикладного творчества, национальных ремёсел, обучающиеся хореографических, вокальных, фольклорных коллективов образовательных организаций и учреждений культуры Мурманской области. 

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