В Мурманской области мать написала заявление на сына за кражу денег

В полицию Заполярного обратилась женщина 1953 года рождения. Сотрудникам полиции она рассказала, что с ее банковской карты исчезли 3 тысячи рублей. Как пояснила женщина, у нее есть подозрения, что злоумышленником является ее сын, который живет с ней в одной квартире.

Полицейские, проверили полученную информацию и задержали неработающего местного жителя 1980 года рождения, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражу и незаконный оборот наркотиков.

Мужчина признался в краже, рассказав, что похитил банковскую карту матери, пин-код был ему известен. Он обналичил средства через банкомат. Похищенное потратил на личные нужды, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит два года колонии.