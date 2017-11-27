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В Мурманской области мать написала заявление на сына за кражу денег

13:3027 ноября 2017Просмотров: 111

В полицию Заполярного обратилась женщина 1953 года рождения. Сотрудникам полиции она рассказала, что с ее банковской карты исчезли 3 тысячи рублей. Как пояснила женщина, у нее есть подозрения, что злоумышленником является ее сын, который живет с ней в одной квартире.

Полицейские, проверили полученную информацию и задержали неработающего местного жителя 1980 года рождения, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражу и незаконный оборот наркотиков.

Мужчина признался в краже, рассказав, что похитил банковскую карту матери, пин-код был ему известен. Он обналичил средства через банкомат. Похищенное потратил на личные нужды, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит два года колонии.

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