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В Мурманской области выявили более двадцати нарушений в сфере оборота гражданского оружия

11:4527 ноября 2017Просмотров: 115

За прошедшую неделю на территории Мурманской области сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии выявлено 21 нарушение установленных правил оборота оружия.

По всем фактам владельцы оружия были привлечены к административной ответственности.

Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы напоминают, что за нарушение сроков продления соответствующих лицензий и разрешений на хранение, хранение и ношение оружия в отношении владельца оружия будут применены меры административного характера, предусмотренные действующим законодательством, с конфискацией оружия и патронов к нему.

Так за прошедшую неделю за данные нарушения в Мурманской области изъято 6 единиц гражданского оружия, 11 единиц сданы добровольно, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Мурманской области.

Сотрудники Росгвардии напоминают, что на территории Мурманской области граждане могут, добровольно сдав в полицию незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, обратиться за денежной компенсацией в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Мурманской области.

 

 

 

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